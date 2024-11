Ilrestodelcarlino.it - Comunanza, i sindacati: "Beko verso la chiusura. Pronti a organizzare manifestazioni di lotta"

"Nel corso dell’incontro oggi al Mimit suItalia, ex Whirlpool, l’azienda ha presentato la strategia negli stabilimenti italiani, alludendo alle chiusure delle filiere del lavaggio e della refrigerazione, che riguarderebbero gli stabilimenti di, di Siena e di Cassinetta (Varese)". Lo dichiarano Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom Cgil, e Pino Gesmundo, segretario confederale Cgil, in una nota. "Le lavoratrici e i lavoratori pretendono rispetto, dal momento che sono informazioni che già circolano da diversi giorni. Oggi l’azienda prospetta chiusure annunciate di fatto negli scorsi mesi, a causa della riduzione del 50% dei volumi produttivi per la concorrenza con il mercato asiatico, di perdite consistenti di utili anche nel 2024 e dell’utilizzo di meno del 40% della capacità installata degli stabilimenti italiani", aggiungono i sindacalisti.