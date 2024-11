Spazionapoli.it - Colpo di scena Osimhen, l’attaccante ribalta tutto: l’annuncio ufficiale

Giungono notizie clamorose sul futuro di Victor James, il nigeriano parla e: ecco la verità.Victor Jamesquesta sera ha dato spettacolo con il suo Galatasaray, l’ex Napoli assieme ad un altro vecchio beniamino azzurro: Dries Mertens. I due stanno facendo sfracelli con la maglia del club turco, tanto da battere oggi il Tottenham per 3-2 in Europa League.è attualmente in forza ai giallorossi ma rimane di proprietà del Napoli. La speranza del club partenopeo è quella di vedere l’uomo scudetto continuare a segnare e sognare.Le prestazioni del calciatore nigeriano ex Lille e Wolfsburg non stanno passando inosservate, né dalla dirigenza azzurra né da altri club europei. In 8 partite col club turco ha realizzato 6 reti e propiziato 4 assist. Numeri da bomber vero, uno degli attaccanti centrali più forti del panorama calcistico europeo.