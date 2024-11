Nerdpool.it - Chicago PD: Kim Burgess lascia la polizia di Chicago? Le preoccupazioni spiegate

La decisione di Kim(Marina Squerciati) di perseguire l’avanzamento di carriera da agente dia detective ha portato i fan a chiedersi se lascerà ladiè una colonna portante dell’unità di intelligence del CPD e un’affidabile alleata della squadra di agenti del sergente Voight.Sebbene Kim sia stata assente nei primi due episodi della dodicesima stagione diP.D. a causa della sua partecipazione alla conferenza NAWLEE (National Association of Women Law Enforcement Executives), è tornata giusto in tempo per aiutarli ad affrontare un caso di rapina a mano armata nel terzo episodio.Tuttavia, l’incombente uscita del personaggio della Squerciati dal cast diP.D. Stagione 12 è stata a lungo il principale punto di discussione tra i fan.