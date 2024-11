Ilfattoquotidiano.it - Caserme “verdi” e nuovi depositi di munizioni: da Fossano a Taranto, ecco il piano della Difesa (e le spese)

Non c’è solo la nuova maxi-base militare di Coltano, a Pisa, contestatissima dai comitati anche perché occuperà per buona parte un’area naturale. Il governo ha intenzione di investire miliardi di euro per nuovedi, hangar e scuole militari sparsi in tutta Italia, da(Torino) a Grazzanise (Caserta). Il, scoperto proprio dai comitati No-Base di Pisa e diffusi dal consigliere comunale Francesco Auletta, è stato già messo nero su bianco con relativi dettagli dalla Direzione Generale dei Lavori del ministero.Gli interventi programmati sono 26, alcuni dei quali meno invasivi o comunque fisiologici (per esempio: lavori di miglioramento sismico alla Scuola militare europea Grande Nunziatella di Napoli), altri parecchio impegnativi. Una determina di fine settembresuddetta Direzione generale dei lavori li riepiloga, specificando anche l’importo dei primi lotti dei lavori.