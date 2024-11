.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, i pronostici, il programma e gli arbitri dell’8^ giornata

InB, le capoliste Montemarciano e Castelfrettese impegnate in casa contro Sampaolese e Castelbellino. Big match Ostra-Real Cameranese, lo Staffolo fanalino di coda ospita il Borgo Minonna. Idi mister Cosentino: “Positivo che dopo 8 giornate non ci siano stati avvicendamenti nelle varie panchine”. Nel girone C, l’Argignano sfida il Potenza Picena. Tre grandi partite nel girone C di: Cupramontana-Olimpia Ostra Vetere, Terre del Lacrima-Le Torri Castelplanio e Avis Arcevia-Monte Roberto VALLESINA, 8 novembre– Siamo pronti a vivere un’altra tre giorni appassionante didilettantistico marchigiano con le gare dell’ottavaditra venerdì 8 e domenica 10 novembre. Nel nostro caro girone B di, non mancano le partite da seguire in questo weekend, con le due capoliste che affrontano due delle delusioni di questo avvio di stagione.