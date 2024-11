Lanazione.it - Arriva Bach 300 anni dopo la prima volta

Per lanella lunga storia della Collegiata di Empoli risuoneranno nella navata le melodie di uno dei più significativi capolavori di Johann Sebastian: la celebre Johannes-Passion. L’appuntamento è per domenica prossima alle 16 (ingresso libero), in occasione del secondo appuntamento con la cinquantesima edizione dei Concerti di Sant’Andrea. Trecentoor sono, il 7 aprile dell’anno 1724 le note dellaesecuzione lasciavano stupefatti i fortunati ascoltatori radunatisi nella chiesa di San Nicola a Lipsia ed è una rarissima fortuna poterne godere dell’esecuzione, trattandosi di un lavoro di estrema complessità interpretativa. A cimentarsi in questa avventura tanto complessa, quanto affascinante, un gruppo specializzato di musica antica e barocca: l’Ensemble Lilium Cantores, formato da giovani professionisti e diretti dal maestro Umberto Cerini, organista e clavicembalista fiorentino, maestro di cappella della Basilica di San Lorenzo.