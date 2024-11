Zonawrestling.net - AEW: La compagnia si prepara al futuro con tecnologia all’avanguardia

La All Elite Wrestling sia entrare in una nuova era grazie al rinnovo pluriennale dei diritti televisivi con Warner Bros. Discovery. Un contratto che porterà con sé anche importanti novità tecnologiche per la produzione degli show.La rivoluzione tecnologica della AEWLa federazione di Tony Khan si affiderà ai nuovi truck di produzione di Live Media Group, basati suIP e dotati del router EVS MediaInfra Strata, primo nel suo genere in Nord America. Mike Mansury, EVP e responsabile della produzione globale della AEW, ha spiegato la visione dietro questa scelta: “L’idea era di basarci maggiormente sullaIP in tutto quello che facciamo. Come possiamo portare la AEW verso il taglio più innovativo? È sempre questa la sfida nel nostro lavoro. Non siamo propriamente sport, non siamo propriamente intrattenimento.