A Fiumicino il laboratorio per lo sviluppo urbano Mediaree

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 8 novembre 2024- Nell’Aula Consiliare del Comune di, si è svolto ildi, guidato dalla Professoressa Germana Di Falco, esperta ANCI, alla presenza del Sindaco, Mario Baccini. Durante l’incontro, che ha riunito amministratori e tecnici, si è discusso della necessità di progettare interventi urbanistici e infrastrutturali che siano parte di una strategia complessiva di, evitando opere scollegate e prive di una visione a lungo periodo.“Quando si parla di sostenibilità dei progetti di utilità pubblica, l’istituto del project financing viene spesso visto come un problema, come se l’Amministrazione cedesse una parte dell’utilità pubblica al privato. – ha dichiarato il Sindaco durante il suo intervento introduttivo -Tuttavia, nei casi in cui il Comune non ha risorse finanziarie sufficienti o progetti sviluppati, il project può diventare uno strumento utile per superare questi ostacoli e portare avanti il programma elettorale e amministrativo con maggiore efficacia.