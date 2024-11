Sport.quotidiano.net - Tuttocuoio, batosta a Imola

IMOLESE 50 IMOLESE: Adorni, Barnabà, Ballanti (24’ st Ale), Elefante, Garavini, Brandi (38’ st Vasconcellos), Vlahovic, Pierfederci (17’ st Mattiolo), Manes (27’ st Manzoni), Gasperoni (27’ st Agbugui), Melloni. A disp.: López Salgado, De Chiara, Raffini, Calabrese. All.: D’Amore.: Carcani, Veron, Moretti, Salto (10’ st Salvatore), Lorenzini, Bardini (30’ st Centonze), Russo (38’ st Sansaro), Fino, Haka (10’ st Beghetto), Di Natale (10’ st Benericetti), Acosty. A disp.: Dainelli, Ciotola, Severi, Del Rosso. All.: Firicano. Arbitro: Marchetti di L’Aquila. Reti: 13’ pt Melloni, 41’ pt, Melloni; 31’ st Mattiolo, 34’ st Melloni, 45’ st Garavini. Si è fermata a, nel recupero della 7a giornata, la striscia positiva del, battuto con un rotondo 5-0 da un avversario che al momento è probabilmente la squadra più in forma del girone D e che ha fatto apparire sotto tono la prova dei neroverdi, alla quarta partita in undici giorni.