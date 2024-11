Liberoquotidiano.it - Trump fa impazzire la sinistra: nuovo ordine mondiale, è tempo dell'internazionale di destra

Quando nel 2016 comparve l'uomo con il cappellino rosso, l'establishment guardò il soggetto con accigliato disprezzo: che cosa vuole questo palazzinaro americano? Come si permette di invadere il campo di Washington, torni a giocare a golf nei suoi club. Dopo un primo tour di comizi, mi fu chiaro che sulla scena politica stava arrivando un'onda anomala destinata diventare il new normal, un altro immaginario. E a quel punto, il vostro cronista a domanda rispose: «Vince». Così fu e per quattro anni, dal 2016 al 2020 (due guerre fa in meno, dettagli che sfuggono), The Donald ha confermato di essere sopra e sotto le righe, il miglior alleato e il peggior nemico di se stesso, un improvvisatore e un negoziatore metodico, il prigioniero libero. La sua caduta nel 2020 del coronavirus fu il pasticciaccio di condizioni eccezionali e irripetibili, l'elezione di un democratico che faceva campagna dal suo scantinato, Biden.