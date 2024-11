Anteprima24.it - Truffò lo Stato e i clienti con il superbonus 110%, chiesto il rinvio a giudizio per un geometra

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiÈ accusato del reato di truffa aggravata con artifizi e raggiri nei confronti dei, un notodegli Alburni per il quale la Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Salerno, haal giudice per le udienze preliminari, Albarano Marilena, il.Una vicenda nata a seguito di una indagine della Guardia di Finanza e della segnalazione dei proprietari dell’immobile, quest’i ultimi assisiti dall’avvocato Luigi Gaudiano.Secondo quanto scoperto dalle Fiamme Gialle e ricostruito dalla Procura, ildi 64 anni, titolare di uno studio tecnico negli Alburni, avrebbe con artifizi e raggiri, contraffatto la firma deiin calce alla documentazione necessaria per ottenere e accedere ai benefici economici finanziari previsti dal- introdotto dal Decreto legge Rilancio, circa dei lavori di adeguamento sismico ed energetico sulla casa di proprietà di una famiglia di Altavilla Silentina.