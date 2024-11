Nerdpool.it - The Day of the Jackal: tutto sulla nuova serie Sky Original in arrivo domani!

THE DAY OF THE– LaSky, disponibile dall’8 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, promette un’avvincente narrazione tra suspense e azione. Con una rivisitazione contemporanea dell’iconico romanzo di Frederick Forsyth, “Il giorno dello sciacallo”, e del film Universal Pictures del 1973, questain 10 episodi racconta la fuga mozzafiato di un assassino professionista inseguito dall’MI6.Il trailer di The Day of theProtagonisti e Cast di SpiccoNel ruolo del protagonista, Eddie Redmayne (premio Oscar® per “La Teoria del”) interpreta lo Sciacallo, killer solitario e letale, noto per il suo talento infallibile. Mentre il personaggio è in azione per un altro incarico, si imbatte in Bianca, interpretata da Lashana Lynch (premio BAFTA Rising Star), agente dell’MI6 che guiderà una caccia all’uomo implacabile attraverso l’Europa.