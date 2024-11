Quifinanza.it - Stasera si riunisce la Fed: atteso un altro taglio di 25 punti

I dati positivi che arrivano dall’economia americana e il raffreddamento dell’inflazione hanno consolidato le aspettative degli operatori su un nuovodei tassi questa sera da parte della Federal Reserve al termine della riunione di due giorni del Federal Open Market Committee (FOMC).Si tratterebbe del secondoin un anno dopo quello di mezzo punto deciso a settembre. Anche un sondaggio di Reuters condotto alla fine di ottobre con 111 economisti ha rilevato che la totalità degli intervistati è convinto che ci sarà undi 25, con la stragrande maggioranza (più del 90%) ha previsto una riduzione simile anche a dicembre in modo da portare il tasso dei fondi federali in un intervallo del 4,25%-4,50% entro la fine dell’anno.La decisione della Bank of EnglandAspettative ancora più concrete dopo la decisione della Banca d’Inghilterra di ridurre il tasso di interesse di 0,25percentuali, al 4,75%, in linea con le attese degli analisti.