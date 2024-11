Quotidiano.net - Ragazze nel settore informatico: "Il talento c’è, manca sostegno"

Sessantuno per cento contro 57,3 per cento. In tema di competenze digitali, tra i 16 e i 24 anni, lesuperano i ragazzi di quasi quattro punti. Poi però tutto cambia e a questo vantaggio non corrispondono i successivi percorsi di studio e lavoro. è quanto emerge da un’analisi di Openpolis, che sottolinea come le laureate in campo Ict (Information and Communication Technology), sono solo il 16,8% del totale e nel mondo del lavoro il 16%. Un divario, tipico dell’ambito delle tecnologie e delle scienze, che impedisce loro di accedere ad alcuni dei percorsi professionali più solidi e maggiormente retribuiti, attualmente prerogativa maschile per oltre l’80%. A causarlo, tra l’altro, gli stereotipi di genere che ancora oggi sussistono sia nella società che in famiglia e che condizionano lea prediligere percorsi di studio umanistici e sociali piuttosto di quelli scientifici.