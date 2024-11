Probabili formazioni Atalanta-Udinese | dodicesima giornata Serie A 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ledi, match delladi. Alle ore 12.30 di domenica 10 novembre, con diretta tv su Dazn in esclusiva, la Dea che pare inarrestabile sfida i friulani che hanno rallentato nelle ultime settimane dopo uno sfavillante avvio. Chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati nell’avvicinamento a questo incontro. Per il momento scopriamo assieme le possibili scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini e Kosta Runjiaic.– Ruggeri favorito su Bellanova con Zappacosta a destra, davanti il tridente delle meraviglie è ricomposto con Retegui, De Ketelaere e Lookman.– Runjaic non rinuncia a Lucca e farà coppia con Thauvin. A centrocampo Payero dal 1?.Ledi(3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Zappacosta, De Roon, Éderson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; ReteguiBallottaggi: Ruggeri 60% – Bellanova 40%Indisponibili: Scalvini, ScamaccaSqualificati: –(3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin; Lucca.