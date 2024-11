Sport.quotidiano.net - Prima categoria Pentucci: "Pantano maturo"

Nella settima giornata del campionato diha prevalso il segno x. Cinque infatti i pareggi e solo tre le vittorie. Per la seconda domenica consecutiva al comando della graduatoria c’è Il San Costanzo, con un punto in più rispetto al, Avis Montecalvo e Atletico Mondolfo (foto in basso: il rigore calciato da Messina contro il Piobbico). Nei quartieri bassi sta risalendo la corrente il Tavernelle che dopo 3 sconfitte nelle ultime due gare ha incamerato 4 punti. I numeri. L’unica imbattuta del girone è la capolista San Costanzo, di contro l’unico club a non aver ancora gioito per i 3 punti è l’Apecchio, andato finora in gol solo 1 volta in 7 partite. Più gol di tutti gli ha invece segnati l’Avis Montecalvo (16) mentre la difesa che ha subito più reti è quella del Muraglia (21).