Gaeta.it - Nuove misure sulle accise: la birra italiana avrà un sostegno deciso dal 2025

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo dellaartigianale in Italia si prepara a una possibile svolta, grazie all’annuncio della Commissione Agricoltura della Camera. A partire dal primo gennaio, il governo potrebbe introdurre una significativa riduzione delleper i produttori locali, portando a una riduzione da 40% a 2,97 centesimi per grado Plato sullaprodotta. Questa proposta rientra nel dibattito sulla Legge di Bilancioed ha già riscosso l’approvazione dell’associazione Unioni, rappresentante dei piccoli birrifici artigianali indipendenti.Le modifiche proposteIl testo della legge prevede una scaletta di riduzioni delleche varia in base al volume di produzione annuale dei birrifici. Lealiquote proposte offrono un interessante incentivo per le piccole e medie imprese del settore.