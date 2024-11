Gaeta.it - Napoli ospita la 38ma edizione del Salone Nautico Internazionale ‘Navigare’: un appuntamento imperdibile

Facebook WhatsAppTwitter Si avvicina il grande evento del, che avrà luogo adal 9 al 17 novembre. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica , attira l’attenzione del pubblico e degli appassionati del settore, presentando un ricco programma di eventi e novità. La cerimonia di apertura si svolgerà a Mergellina alle 11, e sarà caratterizzata dalla partecipazione di autorità istituzionali e rappresentanti delle Forze Armate. Questapromette di offrire esperienze uniche, con la possibilità per i visitatori di interagire direttamente con gli espositori e provare diverse imbarcazioni nel suggestivo golfo partenopeo.Dettagli dell’evento e novità in esposizioneQuest’anno ilsi distingue per un format innovativo che include un villaggio in banchina con 18 stand dedicati ai vari aspetti del mondo