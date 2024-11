Dailymilan.it - Milan, Alvaro Morata costretto a saltare la sfida di Champions con lo Slovan Bratislava. Il motivo

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

, l’attaccante rossonerodovràladicon lo: il motivo fa infuriare i tifosi!Una sola nota negativa nella serata diLeague di Madrid: e il protagonista è. L’attaccante spagnolo, infatti, al minuto numero 21 del primo tempo è stato ammonito dal direttore di gara per proteste. Un cartellino giallo che costa caro. L’ex Atletico Madrid era diffidato ed èla prossimadella competizione europea contro lo.Una perdita importante per mister Paulo Fonseca, che dovrà fare a meno dell’attaccante spagnolo per lain programma il 26 novembre alle 18.45. L’assenza dei, però, permetterà a Tammy Abraham di mettere minutaggio nelle gambe e chissà magari trovare anche un gol, che potrebbe rilanciare le sue ambizioni.