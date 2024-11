Sport.quotidiano.net - Mbappé ancora fuori dalla nazionale, Deschamps: “Meglio così, le accuse non c’entrano”

Kylianrimanelista dei convocati della Franciauna volta, dopo l’ultima mancata convocazione con relative polemiche.Il ct Didierha comunicato la lista dei ventitré giocatori selezionati per le ultime due partite dell’anno in Nations League contro Israele e Italia (domenica 17 novembre), lista nella quale non figura il bomber del Real Madrid. L’allenatore dei transalpini pensa che siae ha assicurato che la sua decisione non è legata ai problemidal campo del capitano. «Non voglio entrare in un argomento che porta a interpretazioni, non posso dirvi di più», ha spiegatoin una conferenza stampa presso la sede della Federcalcio francese. «Mi assumo la responsabilità di questa decisione, è una mia scelta» ha aggiunto ai media, precisando che l’esclusione riguarda soltanto le partite di novembre.