Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 4-3, WTA Finals 2024 in DIRETTA: teniamo a 0 il servizio della romagnola! Ora serve il break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Stringe ottimamente l’angolo di dritto! Entra! SET POINT!30-30 Chiude a retedopo l’ottimo sventaglio!15-30 Non controlla il lob di dritto.15-15 Fuori di diversi metri la risposta di rovescio di.0-15 Bene di dritto.5-3 CLAMOROSOOOOOOOOOOOOOO errore al volo e sopra la rete di!!!!!REGALATO!40-40 Bravaa colpire forte al corpo di, che non riesce a difendersi. PUNTO DECISIVO che può decidere una parte di semifinale.30-40 Ha vita facile a rete. Quidoveva assolutamente incrociare o comunque essere più incisiva sul lungoriga.SECONDA!15-40 Clamorosa serie di miracoli difensivi di rovescio di, mette la palla dove vuole da quel lato! Può solo che cedere alla fine, in debito d’ossigeno!!! PALLE, due!15-30 Grande risposta distavolta di rovescio da destra!15-15 Gran risposta di dritto diche si carica!!!15-0 Niente, a metàrete la risposta di rovescio (sulla prima) di Jasmine.