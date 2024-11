Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Più gioco e meglio sto! Vittoria di carattere»

ha parlato nel post-partita di Inter-Arsenal, sfida valevole per la quarta giornata della fase campionato della nuova Champions League, andata in scena a San Siro. Ecco quanto detto a Prime Video dopo il fischio finaleGRUPPO UNITO –ha parlato così al termine di Inter-Arsenal: «Queste partite in questa competizione sono sempre belle da giocare, bello affrontare squadre come l’Arsenal. Credo che i primi 25 minuti del primo tempo abbiamo messo qualità, poi sicuramente siamo calati di intensità e abbiamo sofferto però penso che abbiamo sviluppato una partita di grandee di squadra. Capitano-allenatore? No, quello è lavoro del mister. Io cerco di trasmettere anche fuori dal campo. Come mi sento? Ho giocato 90 minuti con il Venezia e dico sempre che piùsto, sono decisioni del mister.