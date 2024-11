Movieplayer.it - La Talpa Detection: su Mediaset Infinity da oggi il format condotto da Diletta Leotta

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Lasarà il primo esperimento crossmediale di, cheinaugura ilLa, disponibile in streaming su: di cosa si tratta e che differenza c'è rispetto allo show su Canale 5. Due piattaforme per un reality: Laè il primo vero esperimento crossmediale di, con un reality in onda in TV su Canale 5, e un, La, in partenzasu. Una formula innovativa che anticiperà la puntata del martedì sera con contenuti esclusivi, focalizzandosi in particolare sugli elementi di investigazione per guidare il pubblico alla scoperta della vera identità della. Che cos'è LaEra stato annunciato fin dai palinsesti estivi: Lasarebbe stato il primo esperimento crossmediale per, ma non era fin qui ancora molto chiaro quale sarebbe .