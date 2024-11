Formiche.net - Investire nella Difesa è una necessità. Crosetto fa il punto sul Dpp 2024-2026

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

L’Italia è una cerniera tra due sistemi geopolitici, e per questoinè per il Paese una, non una scelta. A sottolinearlo è stato il ministro della, Guido, in audizione al Senato per illustrare i principali punti del Documento programmatico dellaper il triennio. Il testo, ha sottolineato il ministro, “segna un ulteriore passo avanti nel sistema” chiamato ad affrontare “sfide epocali”. Per questo il nuovo documento si concentra in particolare sull’innovazione tecnologica con “obiettivi chiari” da raggiungere. La guerra in Ucraina, in particolare, rende evidente come lasia chiamata a migliorare le proprie capacità, in una prospettiva di ritorno “alla cultura della prontezza”. Serve una capacità “adeguata e sostenibile nel tempo”, ha aggiunto il ministro, indicando come priorità le dotazioni di armamento e munizionamento, con garanzie in materia di deterrenza.