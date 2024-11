Gaeta.it - Incidente stradale sulla tangenziale nord di Torino: tre feriti e traumi al traffico

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Giovedì 7 novembre, gli automobilisti hanno vissuto momenti di panico a causa di unavvenutodi. Un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto ha provocato disagi notevoli ale ferite in tre persone. Le forze dell’ordine e i soccorsi sono intervenuti tempestivamente per gestire la situazione e assicurarsi che tutti i coinvolti ricevessero le cure necessarie.La dinamica dell’: tamponamento tra tre vettureL’si è verificato poco prima delle 19 all’altezza di Venaria Reale. Tre vetture sono state coinvolte in un tamponamento, creando caos e confusione tra gli automobilisti. La poliziaè immediatamente accorsa sul luogo per prendere in carico la situazione e avviare l’indagine sulle cause.