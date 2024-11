Ilgiorno.it - Il grande choc di residenti e colleghi. Migliaia di post sui social del Comune

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Commozione e incredulità per la morte improvvisa del sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti De Luca (Forza Italia). Sono davvero tantissimi i messaggi arrivati sulla paginadele quelli indirizzati alla famiglia da parte dei cittadini rozzanesi e bipartisan dalle forze politiche locali. A partire da quelli delle forze di opposizione. "In questo momento di dolore, ci stringiamo intorno alla famiglia e agli amici, esprimendo il nostro sincero cordoglio e la nostra vicinanza", il messaggio del Pd Rozzanese. E ancora "Sinistra Italiana Rozzano e il gruppo consiliare Avs esprimono profondo dolore per la prematura scomparsa del sindaco. Pur nella normale dialettica politica che ci ha diviso, riconosciamo e rendiamo onore al suo lungo impegno per la nostra città". Il Movimento 5 Stelle per bocca di Nicola Di Marco (Capogruppo Lombardia): "Con sgomento apprendiamo la notizia della prematura scomparsa di Gianni Ferretti.