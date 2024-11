Il debutto di Giuse The Lizia il cantautore della Gen Z | Noi disillusi e consapevoli – L’intervista

Leggi l'articolo completo su Open.online

Internet, disco d’esordio diThe, è di sicuro tra gli album più attesi dell’anno. Questo perché, a dispetto di un trend che porta da tutt’altra parte, ci sono ancora giovani musicisti che puntano sulle canzoni vere, suonate, il cantautoratonostra tradizione, filtrato dalla felicissima stagione dei famigerati indie, che diventa un urlo generazionale decisamente più autentico anche dei rapper, che avrebbero anche la responsabilità storicadenuncia, cosa dalla quale troppo spesso si tirano indietro. NonTheche con Internet traduce in musica il sentimentalismo di un’intera generazione, andando a colmare un gap che con il successo stratosferico del rap si è andato a perdere, risolcando una linea tra artisti e pubblico.ppe Puleo, così all’anagrafe, 22 anni, da Bagheria, invece quella distanza la cancella, prima di tutto donandosi completamente («Io sono molto a mio agio a scriveremia vita, dei miei rapporti sentimentali, che è un tema che non muore mai»), poi trovando chiavi di lettura decisamente ottimistiche rispetto l’attuale situazione dei giovani come lui, anzi grazie a questo nuovo album, come confessa a Open, si riscopre «fiducioso».