I ragazzi e la lettura. Un progetto a Bolano

"Un ragazzo che legge, sarà un adulto che pensa". Una massima più che mai attuale, e che ada circa un mese si è declinata in unche vede la scuola in prima linea. A partire dal mese di ottobre gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Isa 20 dihanno intrapreso un percorso di voci, immagini e parole per innamorarsi della, promosso all’interno deldi sensibilizzazione e promozione della’LeggiAmo’ realizzato con un contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando ’Educare - La scuola per una cittadinanza consapevole’. Ilvede la collaborazione di diversi enti del terzo settore: il Comune dicon interventi nella nuova biblioteca civica e la realizzazione di un’aulanella scuola secondaria di primo grado di Ceparana, la cooperativa Lindbergh che da anni collabora con l’istituzione scolastica, l’associazione ’Crescere insieme con la musica’ che porterà i propri allievi all’interno dell’istituto scolastico per musicare il testo di Cristina Dell’Acqua, ’Il desiderio di volare’.