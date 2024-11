Sport.quotidiano.net - Hockey. Coppa Italia, Bondeno si ferma in semifinale

Si è giocata sabato al campo Giatti dila sfida per l’accesso alla Final Four di. Il match ha visto affrontarsi i padroni di casa dell’HCed i pavesi dell’SH Bonomi, la partita ha visto imporsi gli ospiti con un parziale di 1-2. Nonostante la sconfitta il vice presidente Luca Bacchiega si è mostrato soddisfatto della prestazione dei suoi, dichiarando:"Sono contento per come ha giocato la squadra nonostante la sconfitta, abbiamo affrontato una squadra che gioca in serie Elite e può contare su 7 stranieri, Mister Pritoni ha fatto esordire tra i titolari Borgatti, ragazzo del 2008, che ha pienamente convinto. Peccato solo per il risultato scappato negli ultimi minuti di gara". La partita è stata un’altalena di emozioni sia per i molti tifosi di casa che per gli ospiti, arrivati da Castello d’Agogna (Pv).