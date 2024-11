Laprimapagina.it - Her|mess: “Loop”, il nuovo singolo

Dall’8 novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, ildiprodotto da Latta. “” è un brano che esplora le intricate dinamiche dell’amore tossico e il peso della nostalgia. La canzone rappresenta una profonda riflessione sull’amore perduto, unemotivo che continua a ripetersi, intrappolando l’artista in una spirale di ricordi e sofferenza.L’ispirazione per “” è nata in un momento di vulnerabilità: dopo aver ricevuto un messaggio dalla sua ex ragazza, che lo lasciava senza alcun preavviso,si è trovato a correre per le strade, sopraffatto dal panico e dal dolore.Questo tumulto interiore ha dato vita a un brano che racconta non solo la perdita, ma anche il conflitto tra il desiderio di andare avanti e la schiacciante presenza dei ricordi.