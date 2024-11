Quifinanza.it - Green Deal Europeo, che cos’è e cosa prevede

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Ilè un pacchetto di iniziative strategiche che ha l’obiettivo di portare l’Europa verso la cosiddetta transizione verde, per riuscire così a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e diventare il primo continente a impatto climatico zero. Ilvuole essere, dunque, la risposta europea alla crisi climatica, una sorta di strumento tramite il quale trasformare l’Europa in una società equa e prospera, con un’economia moderna e competitiva.Nuovi modelli di business e posti di lavoroIlè stato avviato dalla Commissione Ue nel dicembre 2019: il Consiglione ha preso atto nella riunione di dicembre dello stesso anno. “La transizione verso la neutralità climatica offrirà opportunità significative, ad esempio un potenziale di crescita economica, di nuovi modelli di business e mercati, di nuovi posti di lavoro e sviluppo tecnologico”, si leggeva nelle conclusioni del Consigliodel 12 dicembre 2019.