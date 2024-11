Empoli D’Aversa | Non dimentico le emozioni vissute a Lecce ma per noi è una sfida importante

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Il tecnico dell’, Roberto, ha parlato in conferenza stampa in vista dellacontro il, sua ex squadra: “Dopo quello che è successo sono rimasto a vivere a, vuoi perché i bambini andavano a scuola vuoi perché avevamo tanti amici. Mi farà piacere rivedere tante persone, anche all’interno del club perché non posso dimenticare leche ho vissuto in quello stadio, come quando ribaltammo contro la Lazio e il Milan. Ora però sono l’allenatore dell’e per noi si tratta di una“. Sempre sui salentini: “Ilin casa ha vinto tanti scontri diretti, è un ambiente che spinge molto. Noi dovremo essere bravi a scemare l’entusiasmo e fare la nostra partita al meglio delle nostre possibilità fisiche e mentali“.ha poi proseguito: “Dobbiamo ragionare sulla nostra situazione e recuperare energie, soprattutto dal punto di vista mentale.