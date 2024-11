.com - Elezioni Usa: chi è Dana White, il boss della Ufc che sostiene Trump

(Adnkronos) – “Nessuno merita questo più di lui esua famiglia. È ciò che accade quando la macchina si mette contro di te”. Sul palco del Convention Center di Palm Beach, nella festa per la vittoria elettorale di Donald, ha preso la parola anche. Si tratta del Ceo e presidenteUfc (Ultimate Fighting Championship), la promotion di arti marziali miste più importante del mondo. “Non sono riusciti a fermarlo. Lui è andato avanti. È l’uomo più resiliente che abbia mai incontrato in vita mia”., ex pugile dilettante e in passato coach di lottatori, oggi è ildelle arti marziali miste negli Usa, ha un patrimonio stimato da oltre 500 milioni di dollari ed è uno dei più convinti sostenitori dinel mondo dello sport americano. Fin dalla campagna elettorale per le Presidenziali del 2016.