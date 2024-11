Ilrestodelcarlino.it - Dottoressa indagata per omicidio colposo, l’accusa del 118: “Non soccorse 14enne morente”

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Padova, 7 novembre 2024 - "Nonuna ragazza". Éperla 62enne Anna Maria Lamanna, laaccusata dalle infermiere del 118 di non avere prestato soccorso allaEleonora Chinello, investita da un'auto mentre andava in bicicletta a prendere l'autobus per la scuola. Medico di base e nefrologa, la 62enne lavora all’ospedale di Piove di Sacco per conto di una ditta in appalto, la Cmp di Granarolo (Bologna). La nefrologa è stata sospesa dal pronto soccorso con effetto immediato. L’indagine della procura Accusata delle infermiere del 118 Chi è Anna Maria Lamanna Cosa dice laL’indagine della procura L’incidente risale al 28 ottobre a Piove di Sacco, nel Padovano. La 62enne, originaria di Castel Volturno (Caserta), èdal pm di Padova, Sergio Dini, per rifiuto di atti d'ufficio, interruzione di servizio di pubblica necessità e cooperazione in