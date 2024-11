Lanazione.it - Doposcuola col Centro giovanile. Ecco il programma per fasce d’età

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Lo scorso mese è stato attivato ildeldi aggregazione, il servizio svolto dagli operatori e dalle operatrici della cooperativa "Il Piccolo Principe" che si rivolge agli studenti delle scuole medie e del biennio della scuola superiore e rimarrà attivo sino al prossimo 31 maggio. A Sovigliana sarà disponibile nei locali della scuola media di via Caduti sul lavoro dalle 15 alle 17, mentre a Vinci si terrà in biblioteca il mercoledì dalle 15 alle 17. Sono disponibili abbonamenti mensili che vanno da 32 euro (per quattro entrate) ad 84 (dodici entrate) con l’esezione dal pagamento per i nuclei familiari con Isee inferiore a 10mila euro. Per ulteriori info è possibile telefonare al 328 6564421.