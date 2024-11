Gaeta.it - Deragliamento a Sondrio: treno senza passeggeri esce dai binari, macchinista soccorso

Facebook WhatsAppTwitter Nella mattinata di oggi, unferroviario ha sconvolto la tranquillità della stazione di, nel cuore della Valtellina. Unin manovra,a bordo, ha inavvertitamente preso ilo sbagliato, causando un incidente a bassa velocità. La situazione ha sollevato preoccupazioni non solo per le condizioni delcoinvolto, ma anche per le ripercussioni sulla viabilità ferroviaria della regione.L’incidente ferroviarioAttorno alle 6 di mattina, ilha subito unche ha portato la motrice a fermarsi contro i paraurti ferroviari. L’impatto ha rischiato di far cadere il convoglio nella strada comunale sottostante, costringendo le autorità a chiudere la strada al traffico per tutta la mattinata. Fortunatamente, il convoglio non trasportava, il che ha evitato conseguenze maggiori.