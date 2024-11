Gaeta.it - Crisi nel settore logistico: Fdm/Las annuncia chiusura e licenziamenti, sindacati chiedono intervento del governo

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildella logistica in Basilicata sta affrontando una fase critica, con l’azienda Fdm/Las che ha comunicato la cessazione delle attività e la conseguente riduzione del personale. Circa 700 lavoratori si trovano ora in una situazione di incertezza, con interrogativi sul loro futuro occupazionale. Le organizzazioni sindacali, Uilm e Fismic, si sono espresse in merito, chiedendo unimmediato da parte delcentrale per attivare misure di sostegno e la rimozione delle addizionali fiscali.La situazione di Fdm/Las e le reazioni deiFdm/Las è un’azienda operante nell’area industriale di Melfi, in provincia di Potenza, che punta a rafforzare la propria presenza nel mercato della logistica. Tuttavia, la recente decisione di chiudere i battenti ha colto di sorpresa i dipendenti e i, che avevano lanciato segnali d’allerta da tempo.