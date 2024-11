Sport.quotidiano.net - Cifra tonda. Il traguardo di Obiang. Cento in neroverde

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

SASSUOLO Dal Mapei al Mapei, da Sassuolo-Spezia di Coppa Italia del 18 agosto 2019 a Sassuolo-Mantova di domenica scorsa: sono i due estremi nei quali è racchiusa, sinora, l’avventura di Pedroin maglia(foto), una storia che racconta di 100 partite ufficiali che, ieri, il club ha celebrato sul proprio sito internet complimentandosi con il centrocampista spagnolo naturalizzato equatoguineano per la "sua grande dedizione e passione per i nostri colori". In effetti,i cinque anni neroverdi dinon sono stati affatto banali, considerando che il 32enne a Sassuolo ha avuto la possibilità di essere protagonista dell’era De Zerbi e dei suoi ottimi risultati, ha passato in città il periodo del Covid – che oggi in tanti abbiamo dimenticato, ma rimane un momento segnante – e, per quanto meno che a mezzo servizio a causa dei problemi fisici che lo hanno a lungo accompagnato, ha fatto parte anche della rosa che ha dovuto metabolizzare la retrocessione.