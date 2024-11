Lettera43.it - Caso Vassallo, arrestato un colonnello dei carabinieri dopo 14 anni di indagini

Svolta nellesull’omicidio di Angelo, il sindaco di Pollica Acciaroli (Salerno) ucciso il 5 settembre del 2010. A oltre 14dai fatti, quattro soggetti sono stati arrestati per concorso in omicidio, tra cui ildeiFabio Cagnazzo. In manette anche Romolo Ridosso, ritenuto legalo al clan di Scafati Loreto-Ridosso, l’imprenditore Giuseppe Cipriano e l’ex brigadiere dell’Arma Lazzaro Cioffi. Per tutti è stata disposta la custodia cautelare in carcere. I soggetti erano stati iscritti nel registro degli indagati nel 2022, quando la procura ipotizzò che, noto come “sindaco pescatore”, venne ucciso perché voleva denunciare un traffico di droga intorno al porto di Acciaroli organizzato da un clan in combutta coninfedeli e imprenditori del salernitano.