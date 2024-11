Lanazione.it - Case popolari, coppia di anziani accusa: “Non entra la bombola per l’ossigeno”

Pontedera, 7 novembre 2024 – La protesta di unadiche abita in un appartamento del condominio popolare in via San Martino di Sotto a La Rotta. Tra circa un mese Ottaviano Esposito e la sua compagna Luciana dovranno lasciare la loro casa perché l’edificio deve essere sottoposto a lavori di ristrutturazione che non sono compatibili con la residenza. Per questo deve essere sgomberato. “Il Comune – racconta Esposito – ha proposto di trasferirci in via Nenni a Pontedera in un locale piccolo. Nella camera da letto non c’il macchinario con ladi ossigeno che mi serve per respirare. Non c’neppure un comodino. La mia compagna, che si muove con il deambulatore o appoggiandosi a me non ha spazio per muoversi. Per far passare il deambulatore bisognerebbe buttare giù una porta.