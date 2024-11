Oasport.it - Biathlon, il record di Magdalena Forsberg è imbattibile? All’orizzonte non si vede chi possa superarla

Nella giornata di ieri, un aficionado di lungo corso diha mandato via whatsapp a chi scrive il seguente messaggio: “Ho letto il tuo articolo sul sorpasso di Johannes Bø ai danni di Bjørndalen. Allora mi sono chiesto se qualcuno supererà mai. Secondo me, nessuno può impensierirla. Almeno di quelle che corrono adesso”.Il quesito è interessantissimo e merita di essere approfondito. Se in campo maschile siamo prossimi al passaggio di consegne tra i due norvegesi, fra le donne il regno della sse è destinato a durare ancora a lungo.ha vinto meno della metà di Bjørndalen (42 affermazioni), ma non ha da temere nessuna avversaria contemporanea.Chi avrebbe potuto diventarne la succeditrice, al secoloNeuner, si è ritirata precocemente a venticinque anni dopo aver assommato 34 successi.