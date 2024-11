Secoloditalia.it - Atp Torino, il sorteggio rimanda la sfida Sinner-Alcaraz. Il campione azzurro a cuore aperto: ogni partita sarà una battaglia

Effettuato ildei due gironi delle Atp Finals, in programma alla Inalpi Arena didal 10 al 17 novembre. Il numero 1 del mondo, l’Jannik, sfiderà nell’Ilie Nastase Group il russo Daniil Medvedev, lo statunitense Taylor Fritz e il “debuttante” australiano a, Alex De Minaur. Nel John Newcombe Group, invece, se la vedranno il tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo Carlos, il norvegese Casper Ruud ed il russo Andrej Rublev.Di più. Jannikesordirà già nella prima giornata delle Nitto Atp Finals di, domenica 10 novembre all’Inalpi Arena. Il numero uno al mondo debutterà contro l’australiano Alex De Minaur, esordiente alle Finals, nel match serale, in programma alle ore 20.30 (diretta in chiaro su Rai 2). Ad aprire il Gruppo Nastase, domenica alle 14,invece latra il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Taylor Fritz.