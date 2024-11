Sport.quotidiano.net - Atalanta: Kolasinac si ferma ancora, salta l’Udinese

Bergamo, 7 novembre 2024 – Nuovo stop per Sead. Il 31enne difensore nato e cresciuto in Germania, ma di passaporto bosniaco, non ha grande fortuna in patria: un mese fa era stato costretto are la gara di Gelsenkirchen, dove giocano gli ucraini dello Shakthar, in casa dello Schalke 04, lo stadio dove ha esordito in Bundesliga, per un problema muscolare. E ieri sera a Stoccarda, nel match di Champions League vinto dalla Dea, è stato costretto a uscire zoppicante,to dopo soli 11 minuti da un risentimento muscolare all’adduttore. Infortunio da valutare nei prossimi giorni, ma quasi certamente il bosniaco salterà la gara casalinga di domenica controe probabilmente dovrà rinunciare alla chiamata della nazionale bosniaca. Muscoli di seta Secondo infortunio stagionale muscolare per l’ex Arsenal e Marsiglia, uscito per un risentimento anche nel finale del match di Supercoppa ad agosto a Varsavia contro il Real Madrid.