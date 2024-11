Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2024 ore 19:15

DEL 6 NOVEMBREORE 19.05 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDETNE SULLA A1NAPOLI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZOINSUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA ALLA NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO ALLA A24 E CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFOTO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO IN USCITA E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLAFIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE SULLA PONTINA DA SPINACETO AL GRA IN DIREZIONE EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral