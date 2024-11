Ilrestodelcarlino.it - Torna il premio ’Beniamino Gigli’. Onori ai ’Marchigiani dell’anno’

di Alessio Zaffini, a Gabicce Mare, per il secondo anno consecutivo al Grand Hotel Michelacci, il 33esimonazionale "I Marchigiani dell’Anno". Chi è che viene premiato con questo riconoscimento? L’Accademia di Scienze e Cultura Marchigiana, attiva nel sostenere e sviluppare la cultura in tutte le sue forme nelle Marche, e per le Marche, ha eletto 11 ambasciatori illustri della nostra regione. Le personalità scelte che hanno dato lustro alle Marche nei campi dell’arte, politica, diplomazia, imprenditoria, giornalismo, cultura, sport, volontariato, solidarietà e ricerca, innovazione, spettacolo e musica sono: Paolo Notari, Giovanna Mulazzani, Mirko Bilò, Silvana Canestrari, Rossano Bartoli, Lino Secchi, Gino Sabatini, Rossana Berardi, Enzo Giancamilli, Guido Castelli e Raimondo Porcelli.