Lanazione.it - Scompenso cardiaco, pazienti seguiti a domicilio grazie all’intelligenza artificiale

Pisa, 6 novembre 2024 – L'intelligenzapuò monitorare aloa un sistema illustrato dall'Asl Toscana Nord Ovest di Pisa. Il progetto utilizza tecniche di IA per offrire ai medici un sistema esperto nell'attivazione e gestione di percorsi di telemonitoraggio percon, replicando il processo decisionale di un medico esperto, aiutando nella selezione del piano di monitoraggio iniziale e nei successivi adeguamenti, in base alle informazioni cliniche e anamnestiche del soggetto e alla gravità della malattia valutata anche attraverso i dati ricevuti dal paziente. Anna Maria Vianello, internista e medico di medicina generale a Pisa, ha sviluppato il motore clinico, basato su regole e pesature dei parametri, che è alla base del sistema informatico, che permette, spiega una nota dell'Asl, "di seguire aconin fase avanzata e può essere implementato in diverse piattaforme per ridurre gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri, migliorando la gestione domiciliare del paziente in sicurezza”.