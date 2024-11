Quotidiano.net - San Leonardo di Noblac: santo del giorno e patrono dei prigionieri

Sandi: ildel 6 Novembre Il 6 novembre la Chiesa Cattolica celebra Sandi, unvenerato per la sua straordinaria vita dedicata alla fede e al servizio degli altri. Sanè particolarmente noto per essere ildei, delle donne incinte e delle persone che lavorano con i cavalli. La vita di SanSannacque nel VI secolo in Gallia, l'attuale Francia, in una nobile famiglia franca. Secondo la tradizione, Leonard era un alto funzionario alla corte di Clodoveo I, re dei Franchi. Dopo essersi convertito al Cristianesimo, decise di dedicare la sua vita al servizio di Dio e degli altri. Si ritirò in un monastero a Micy, vicino a Orleans, dove divenne monaco. Successivamente, si trasferì in una foresta vicino a Limoges, dove fondò un altro monastero e iniziò la sua missione tra i