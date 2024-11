Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, Forza Italia contro la scelta di Olivetti

prende posizione: "Si riveda la decisione su affidamento ad AnconAmbiente". Il sindaco aveva precisato che "per procedere all’affidamento in house sarebbe stato più corretto o costituire preliminarmente una nuova società tra tutti i Comuni della provincia o almeno, prima di proporre il progetto, condividere con tutti i Comuni gli atti fondanti la società , come lo statuto societario, ed una volta trovata una soluzione condivisa, far entrare in società tutti" le parole di Massimo. "Questa soluzione sarebbe stata più corretta sotto l’aspetto legale e democratico: avrebbe garantito un confronto paritario tra tutti i Comuni sulle condizioni per entrare in società , senza comportare alcun allungamento dei tempi per l’affidamento diretto del servizio". A dissociarsi è il consigliere diLuigi Rebecchini e il dirigente provinciale die portavoce Associazione Unione Civici Marche: "Comenon possiamo che dissociarci dalladi votarel’affidamento del servizio proposto in sede Ata ad AnconAmbiente e chiediamo al sindaco di rivedere la sua posizione – spiegano -.