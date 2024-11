Sport.quotidiano.net - Real-Milan, Fonseca: "Vittoria importante, abbiamo giocato senza paura"

Madrid (Spagna), 6 novembre 2024 – Ilcompie una vera e propria impresa e, dopo 15 anni, torna a sbancare il Santiago Bernabeu battendo con un perentorio 3-1 ilMadrid. In questo capolavoro dei rossoneri, che per quasi 80’ hanno impartito una dura lezione di calcio al, c’è tanto merito anche di mister. Le scelte del portoghese, che ha rilanciato Leao dal 1’, venendo ripagato dal classe 1999 con un assist e una prestazione di grande spessore, e ha schierato Musah sulla destra a tutto campo per allargare a cinque la linea difensiva e contenere Vinicius e Mbappé, hanno infatti pagato ottimi dividendi. Ilha infatti preso in mano il pallino del gioco passando al 10’ con il colpo di testa di Thiaw e ha prontamente reagito al momentaneo pari su rigore di Vinicius, al 23’, riportandosi in vantaggio al 39’ con Morata.