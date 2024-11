Ilprimatonazionale.it - Putin tra il Donbass e un’economia in sofferenza

Roma, 6 nov – Vladimiravrebbe già vinto da mesi in Ucraina, dicono in molti. Ma oggi ha bisogno sul campo di migliaia di nordcoreani inviati a combattere ed appare difficile credere che non siano stati chiamati in aiuto, ma solo per far loro condividere in extremis la vittoria. In realtà, l’area interessata al conflitto assai probabilmente rimarrà instabile anche a seguito della vittoria “definitiva” dei russi in. Una vittoria soprattutto tattica. I russi? “Abituati a soffrire”, ma. La verità è che strategicamente l’impresa diè stata finora una pesante disfatta, con centinaia di migliaia di morti e condizioni economiche interne disastrate. Sconfitta strategica perché in compenso la NATO si è allargata rispetto al 2022 e noi europei abbiamo tranquillamente sostituito la Russia come fornitore di idrocarburi.